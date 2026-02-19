Terra Forte: Carla tem uma ideia inovadora

Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) diz a António (João Catarré) ter-se lembrado da ideia de pedir a Armando para comprar um barco para poderem voltar a pescar, fornecendo o supermercado com produtos próprios. Carla (Marina Albuquerque) mostra as ostras que comprou, dizendo sugestiva a José que elas o podem animar. José vira-lhe costas sem paciência. Carla diz estar a pensar criar uma linha de produtos feitos à base de ostras. Rosa Maria diz que talvez saiba quem a pode ajudar na vertente da criação do produto a nível químico.