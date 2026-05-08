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Terra Forte: Choque! Dudu é filho de Cobra e Dani é filha de Sammy

  • Há 2h e 8min
Terra Forte: Choque! Dudu é filho de Cobra e Dani é filha de Sammy - TVI
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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) decide por fim revelar que somente Dudu (Tomás Taborda) é filho de Cobra (Ricardo Burgos), sendo Dani (Camy Ribau) filha de Sammy (José Fidalgo), dizendo que misturou o sémen dos dois quando fez a inseminação artificial. Cobra olha-a incrédulo. Maria de Fátima diz a Cobra que está livre agora para prosseguir a sua vida com quem quiser. Todos ouvem incrédulos a revelação de Maria de Fátima de Dudu ser filho de Cobra e Dani ser filha de Sammy.

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