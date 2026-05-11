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Terra Forte

Terra Forte: Cobra deixa Sammy numa lástima

  • Há 2h e 32min
Terra Forte: Cobra deixa Sammy numa lástima - TVI
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Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a Sammy (José Fidalgo) ir para sempre recriminar-se por não ter lutado mais para ficar com Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que tudo aquilo poderia ter sido evitado e ele estaria agora com Flor (Benedita Pereira). Cobra afiança a Sammy que nunca fez mal a ninguém por Maria de Fátima, saindo. Sammy esboça ar arrasado. António (João Catarré) e José ficam surpresos por se depararem com Sammy a chorar profusamente, com Sammy a dizer-lhes que foi Cobra quem o deixou assim com tudo o que lhe disse.

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