Terra Forte: Cobra deixa Sammy numa lástima

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a Sammy (José Fidalgo) ir para sempre recriminar-se por não ter lutado mais para ficar com Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que tudo aquilo poderia ter sido evitado e ele estaria agora com Flor (Benedita Pereira). Cobra afiança a Sammy que nunca fez mal a ninguém por Maria de Fátima, saindo. Sammy esboça ar arrasado. António (João Catarré) e José ficam surpresos por se depararem com Sammy a chorar profusamente, com Sammy a dizer-lhes que foi Cobra quem o deixou assim com tudo o que lhe disse.