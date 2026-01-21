Terra Forte: Cobra descobre que Caio se enrolou com Maria de Fátima e ameaça-o

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) cruza-se com Cobra (Ricardo Burgos) na receção, questionando-o se veio ali para controlá-lo. Cobra olha-o surpreso. Caio avisa Cobra que não vai deixar que ele o manipule, dizendo já não ser o jovem ingénuo que era antes. Cobra diz a Caio ser óbvio que Maria de Fátima (Rita Pereira) se enrolou com ele, avisando-o que vai ter de sair daquela equação a bem ou a mal.