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Terra Forte

Terra Forte- Cobra para Maria de Fátima: «Não foi só o Sammy que se cansou de você. Eu também»

  • Ontem às 23:53
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Em «Terra Forte», Todos continuam a ouvir assombrados Maria de Fátima (Rita Pereira) a assumir que os gémeos não são filhos de Sammy (José Fidalgo). Rosa Maria (Custódia Gallego) olha surpresa para Álvaro (José Wallenstein)enquanto ouve Maria de Fátima a dizer que Álvaro não quer que Sammy descubra nunca isso. Maria de Fátima diz a Cobra que devia estar contente por Sammy a ter deixado por agora poder finalmente ficar com ela. Estaca em choque por Cobra (Ricardo Burgos) dizer que ela já não faz parte dos seus planos de vida.

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