Terra Forte: Cobra planeia com Caio roubar todo o dinheiro de Maria de Fátima

  • Há 3h e 8min
Terra Forte: Cobra planeia com Caio roubar todo o dinheiro de Maria de Fátima - TVI
Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a Caio (Bruno Cabrerizo) querer perceber se Maria de Fátima (Rita Pereira) está a mentir sobre amá-lo, admitindo que eles terão uma ligação para todo o sempre com tudo o que fizeram juntos. Cobra propõe por fim a Caio aliar-se a ele para roubarem tudo a Maria de Fátima. Caio esboça ar interessado. Cobra diz a Caio querer tirar tudo a Maria de Fátima, caso se confirme que ela o andou a usar. Caio aceita o desafio.

