Terra Forte: Comportamento de Armando gera dúvidas e falatório

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), Rosa Maria (Custódia Gallego), José (Paulo Calatré), António (João Catarré) e Glória comentam ter sido muito estranho que Armando (Ricardo Carriço) tenha ido embora sem ver Vivi. Glória conta que Armando ouviu Marcus a dizer que ele e Vivi se tinham envolvido, podendo ter ficado magoado com isso. Todos ficam espantados. Vivi sai de casa ocultada pelos filhos. Vivi diz a Glória para sair de ao pé dela, irritada.