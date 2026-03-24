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Terra Forte

Terra Forte: Comportamento de Armando gera dúvidas e falatório

  • Há 2h e 41min
Terra Forte: Comportamento de Armando gera dúvidas e falatório - TVI
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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), Rosa Maria (Custódia Gallego), José (Paulo Calatré), António (João Catarré) e Glória comentam ter sido muito estranho que Armando (Ricardo Carriço) tenha ido embora sem ver Vivi. Glória conta que Armando ouviu Marcus a dizer que ele e Vivi se tinham envolvido, podendo ter ficado magoado com isso. Todos ficam espantados. Vivi sai de casa ocultada pelos filhos. Vivi diz a Glória para sair de ao pé dela, irritada.

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