Terra Forte: Comportamento do cão de Vivi deixa os jovens intrigados

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) que devia chamar à atenção Maria de Fátima (Rita Pereira) por ela ter ido ao velório de Vivi (Sofia Nicholson), ficando surpreso por Rosa Maria recordar que ela não é mesmo sua filha. Kadu (Vicente Ramirez), Eva (Josefine Winkler), Babi (Melissa Matos) e Vini (Gustavo Alves) continuam intrigados por Bingo não largar o lenço da mulher. Álvaro olha com interesse para Babi, Eva repara. Sónia (Mafalda Tavares) reclama com Delfina (Elsa Galvão) e Rufino por eles terem trazido o stand-up de Vivi para o Ninho.