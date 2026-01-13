Terra Forte: Confissão intensa deixa Flor em lágrimas e Susette destruída

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo)não aceitar que causem tanta infelicidade em tanta gente para ficarem juntos por ambos terem constituído família. Sammy diz que têm de pensar em si próprios por não conseguir continuar a viver sem a ter ao seu lado, tendo sido isso que lhe disse quando ela estava em coma no hospital. Flor olha-o muito emocionada. Susette (Inês Faria) está de coração partido a ouvir aquilo. Leumi surge e puxa-a dali.