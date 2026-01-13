Terra Forte

Terra Forte: Confissão intensa deixa Flor em lágrimas e Susette destruída

  • Há 26 min
Terra Forte: Confissão intensa deixa Flor em lágrimas e Susette destruída - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo)não aceitar que causem tanta infelicidade em tanta gente para ficarem juntos por ambos terem constituído família. Sammy diz que têm de pensar em si próprios por não conseguir continuar a viver sem a ter ao seu lado, tendo sido isso que lhe disse quando ela estava em coma no hospital. Flor olha-o muito emocionada. Susette (Inês Faria) está de coração partido a ouvir aquilo. Leumi surge e puxa-a dali.

Terra Forte

02:45

Terra Forte: Sammy revela a Flor que gostaria de ter tido mais filhos com ela 

Terra Forte
Ontem
01:35

Terra Forte: Glória admite que nunca amou Marcus

Terra Forte
Ontem
03:18

Terra Forte: Caio surpreende Maria de Fátima com ideia que pode arruinar Flor

Terra Forte
Ontem
03:41

 «Terra Forte»: Flor questiona futuro com Maria de Fátima e Sammy responde

Terra Forte
Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima filma Sammy e Flor a envolverem-se

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
2

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

dom, 11 jan
3

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
4

Estas são as três cores mais usadas por pessoas inteligentes

seg, 12 jan
5

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

seg, 12 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
seg, 12 jan

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
seg, 12 jan
FORA DO ECRÃ

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem

«Tenho muitas saudades dele»: Noivo de Maria Botelho Moniz deixa homenagem tocante a alguém que perdeu

Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

De risco ao meio e dente 'partido': a foto melhor guardada e hilariante de Mickael Carreira

Ontem
Mais Fora do Ecrã