Terra Forte

Terra Forte: «Continuamos em greve enquanto não pedir desculpa à sua irmã e reconhecer os seus direitos»

  • Ontem às 23:52
Terra Forte: «Continuamos em greve enquanto não pedir desculpa à sua irmã e reconhecer os seus direitos» - TVI
Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que Flor (Benedita Pereira) tem direito a estar ali na Açoreana e não a trabalhar como empregada dela. Maria de Fátima tenta desculpar-se que foi Flor quem lhe pediu que lhe arranjasse um trabalho mais simples. Rufino vinca a Maria de Fátima que ninguém ali vai trabalhar até que ela reconheça os direitos de Flor.

