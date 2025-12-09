Terra Forte: Dani descobre a verdadeira identidade de Vini

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) está disfarçada junto à igreja a ver quem veio ao seu velório, ficando indignada ao ver Maria de Fátima (Rita Pereira) chegar de luto carregado e ar abatido. Padre faz uma missa em memória de Vivi (Sofia Nicholson), pedindo a Vini para ler o texto que preparou. Dani, ao ouvir o nome de Vini (Gustavo Alves), levanta-se de imediato, ficando a olhá-lo atónita. Vini vai atrás dela. Todos ficam espantados ao verem Maria de Fátima entrar, com esta a não se importar minimamente com isso, indo sentar-se à frente com Moreira. Vivi entra pela lateral da igreja, ficando a observar. Dani discute com Vini a dizer perceber agora por que ele queria tanto que ele fosse contra Maria de Fátima, criticando-o por lhe ter escondido que era filho de Vivi e de Marcus, sendo por isso que defendia tanto o seu pai no caso da Komibem. Dudu aproxima-se deles sem perceber que ligação tem a irmã com Vini.