Terra Forte: Dani é apanhada a fazer o que não deve

  • Há 3h e 49min
Terra Forte: Dani é apanhada a fazer o que não deve - TVI
Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) fica aflita ao ver Dani (Camy Ribau) querer saber sobre os problemas de António (João Catarré), sendo interrompida pela chegada da família do passeio no iate. Dani, envergonhada por ter sido apanhada a comer carne, sai rapidamente, enquanto Dudu (Tomás Taborda) se ri. Rosinha e Dudu saem juntos da sala, António (João Catarré) fica tenso e Flor (Benedita Pereira) nota. Carla percebe pelo rosto de José que o passeio não correu tão bem.

