Terra Forte: Dani passa-se com Vini e com os colegas

  • Ontem às 23:04
Terra Forte: Dani passa-se com Vini e com os colegas
Em «Terra Forte», Vini (Gustavo Alves) e os nerds torcem o nariz a investigar Maria de Fátima (Rita Pereira) por não ser o tipo de trabalho que querem fazer ali de fazer ativismo social pela proteção da natureza. Dani (Camy Ribau) irrita-se a dizer que é graças ao dinheiro que dá que aquela organização existe. Rosinha também sai fula por não ser seu objetivo acabar com a Açoreana. Dani vira costas a Vini a acusá-lo de ser um cobarde.

