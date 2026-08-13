Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) fica surpreendida quando Flor (Benedita Pereira) admite já ter dito a António (João Catarré) que se vai separar de Sammy (José Fidalgo), dando assim o primeiro passo para o reconquistar. Magui (Matilde Serrasqueiro) e Rosinha (Francisca Salgado) concordam que Rosa Maria sabe bem o que se passa com a mãe delas. Débora (Elisa Volpatto) apanha Flor e Rosa Maria a falarem sobre ela, deixando ambas atrapalhadas. Débora garante a Flor que não se importa com o que ela pensa, mas a rival ataca-a, afirmando que nem devia ter ido ali por mal conhecer Armando (Ricardo Carriço). Débora defende-se, dizendo que foi ao local para acompanhar o seu António, o que deixa Flor ainda mais furiosa. As duas ficam frente a frente, num tenso confronto de olhares.
Terra Forte: Débora apanha Flor e Rosa Maria a falar de si nas costas
- TVI Novelas
- Ontem às 23:53