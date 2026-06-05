Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) chega ao bar de praia, com Mané (Simão Fumega) a sorrir agradado por a ver. Débora sorri feliz por receber chamada de António (João Catarré) a pedir-lhe para se encontrarem. Rosinha (Francisca Salgado) chega e lastima-se a Joana (Vera Macedo) que António saiu de casa e Flor (Benedita Pereira) vai continuar casada com Sammy (José Fidalgo). Débora vai-se embora com ar muito satisfeito.
Terra Forte: Débora ganha nova esperança de uma vida com António
- Ontem às 23:55