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Terra Forte

Terra Forte: Débora ganha nova esperança de uma vida com António

  • Ontem às 23:55
Terra Forte: Débora ganha nova esperança de uma vida com António - TVI
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Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) chega ao bar de praia, com Mané (Simão Fumega) a sorrir agradado por a ver. Débora sorri feliz por receber chamada de António (João Catarré) a pedir-lhe para se encontrarem. Rosinha (Francisca Salgado) chega e lastima-se a Joana (Vera Macedo) que António saiu de casa e Flor (Benedita Pereira) vai continuar casada com Sammy (José Fidalgo). Débora vai-se embora com ar muito satisfeito.

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