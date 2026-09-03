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Terra Forte

Terra Forte: Delfina quebra o silêncio tenta explicar o imperdoável

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 0min
Terra Forte: Delfina quebra o silêncio tenta explicar o imperdoável - TVI
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Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) defende-se a Sónia (Mafalda Tavares) que nunca quis ficar sem a sua filha, mas foi forçada por Manuel (António Capelo) a fazê-lo, tendo sido Rufino (Vítor Norte) quem conseguiu convencer Manuel a não matar a sua própria filha e aceitasse que ela fosse levada para longe. Sónia e também Susette (Inês Faria) permanecem chocadas com Delfina, saindo com Moreira. Delfina e Guilhermina ficam a olhar-se ferinas sob o olhar apreensivo de Rufino.

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