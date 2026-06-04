Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Terra Forte: Depois de fazer uma cena de ciúmes a António, Flor desaba em lágrimas

  • Há 3h e 34min
Terra Forte: Depois de fazer uma cena de ciúmes a António, Flor desaba em lágrimas - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», António (João Catarré) nega a Flor (Benedita Pereira) estar a pensar arranjar já outra pessoa, mas vinca ter direito a fazer isso por ela estar com Sammy (José Fidalgo), salientando que ela não lutou para ficar com ele quando decidiu aquilo por ela. Flor esboça ar inconformado. António esboça ar surpreso por Flor lhe dizer que as filhas se querem mudar com ele. António concorda com Flor não ser bom as filhas saírem de casa quando estão ali tão estabilizadas, indo falar com elas. Flor lastima-se a António não conseguir aceitar que ele já não faça parte da sua vida quando ainda o ama. António diz que ela fez a sua opção ao aceitar ficar com Sammy, não indo mais lutar para ficar com alguém que tem o coração dividido. Flor fica a chorar abalada.

Terra Forte

03:00

Terra Forte: Inesperadamente, Carla fica a saber que José vai sair de casa 

Terra Forte
Ontem
01:45

Terra Forte- Flor confronta António: «Estás a pensar em arranjar outra pessoa?»

Terra Forte
Ontem
03:50

Terra Forte: Vini está de partida

Terra Forte
Ontem
02:29

Terra Forte- Babi esquece-se da filha e Vivi atira: «És uma grande irresponsável»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor ou Débora? - António já escolheu

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: José quebra segredo e revela quem é Débora

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Dois meses após a separação, famosa atriz faz anúncio inesperado: «Estava a guardar esta novidade há uns dias»

qua, 3 jun
1

José Condessa está de luto: «A ecoar nas nossas memórias»

qua, 3 jun
2

Ninguém estava à espera! José Condessa surpreende com acessório inédito na Gala da TVI

24 fev 2025
3

«Tenho de viver com isto para sempre»: Inês Abrantes, ex-namorada de Isaac Alfaiate, enfrenta batalha contra doença

dom, 31 mai
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Medicamento desaparecido pode tramar Tomás

Amor à Prova
qua, 3 jun
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás droga Alice

Amor à Prova
ter, 19 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Lembra-se de Caio? Ele está de volta e quer vingança

Terra Forte
qua, 3 jun

Vem aí em «Amor à Prova»: Medicamento desaparecido pode tramar Tomás

Amor à Prova
qua, 3 jun

Após o ‘casamento do ano’, Frederico Murta declara-se a Júlia Palha: «Sou o homem que teve a sorte de casar contigo»

qua, 3 jun

Este é o lugar 'secreto' em Portugal ideal para férias ou escapadinhas. E, já conquistou famosas como Fernanda Serrano

qua, 3 jun

Dois meses após a separação, famosa atriz faz anúncio inesperado: «Estava a guardar esta novidade há uns dias»

qua, 3 jun

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera confronta Fred e descobre pista sobre a droga

Amor à Prova
qua, 3 jun
FORA DO ECRÃ

Maria do Céu Guerra, a Corcovada de «Festa é Festa», é mãe de uma conceituada atriz, que bem conhece

Festa é Festa
Ontem

De “Morangos com Açúcar” ao estrelato musical: Esta artista vive momento de grande sucesso

Ontem

Conhecido por ser irreverente, este homem é marido de uma das maiores estrelas nacionais

Ontem

Atriz emblemática de «Morangos com Açúcar» sobe a temperatura e conquista elogios em massa

Ontem

É oficial! Está revelada a data de estreia da nova novela da TVI «A Madrasta»

A Madrasta
qua, 3 jun

Após o ‘casamento do ano’, Frederico Murta declara-se a Júlia Palha: «Sou o homem que teve a sorte de casar contigo»

qua, 3 jun
Mais Fora do Ecrã