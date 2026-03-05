Terra Forte

Terra Forte: Depois de todo o mal, Marcus e Vivi beijam-se

  • Há 3h e 32min
Terra Forte: Depois de todo o mal, Marcus e Vivi beijam-se - TVI
Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) diz a Vivi (Sofia Nicholson) que voltar a vê-la assim como uma mulher cheia de garra o fez recordar de quando se apaixonou por ela, recordando-a de como eram felizes quando começaram a namorar. Vivi esboça um sorriso nostálgico. Marcus admite que foi terem filhos que estragou a relação deles, e estar disposto a enveredar numa vida a dois com ela se ela aceitar. Marcus beija Vivi, que corresponde rendida.

