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Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia 

  • Há 2h e 17min
Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia  - TVI
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Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) é levado pelos enfermeiros perante o ar consternado de todos. Sammy (José Fidalgo) sai com eles. Flor (Benedita Pereira) e Susette ficam atónitas por Maria de Fátima desmaiar de seguida Dani entra disparada no Ninho e pergunta sem rodeios a Rufino se tentou matar Caio (Bruno Cabrerizo) a mando de Maria de Fátima (rita pereira). Rufino fica aflito, enquanto Glória esboça ar chocado.

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