Terra Forte: Dudu é levado de urgência e Maria de Fátima desmaia 

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) é levado pelos enfermeiros perante o ar consternado de todos. Sammy (José Fidalgo) sai com eles. Flor (Benedita Pereira) e Susette ficam atónitas por Maria de Fátima desmaiar de seguida Dani entra disparada no Ninho e pergunta sem rodeios a Rufino se tentou matar Caio (Bruno Cabrerizo) a mando de Maria de Fátima (rita pereira). Rufino fica aflito, enquanto Glória esboça ar chocado.