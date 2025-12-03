Terra Forte: Dudu e Rosinha apanham Cobra e Maria de Fátima a conspirar sobre Vivi

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) indica que está fora de perigo por a filha de Vivi (Sofia Nicholson) não ter visto o que estava escrito no papel, e duvidar que Vivi lhe tenha contado que estava a chantageá-la. Cobra (Ricardo Burgos) insiste que ela pode estar sob suspeita se a filha tiver percebido que aquilo era uma ameaça. Ambos olham atrapalhados para Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) a perguntarem-lhes do que estão a falar.