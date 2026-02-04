Terra Forte

Terra Forte- Dudu está aterrorizado por ser irmão de Rosinha: «Um pesadelo»

  • Há 3h e 15min
Terra Forte- Dudu está aterrorizado por ser irmão de Rosinha: «Um pesadelo» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) dizem a Maria de Fátima (Rita Pereira) que Carla (Marina Albuquerque) não estava satisfeita de ter contado a Rosinha que ela era filha de Sammy (José Fidalgo), e ambos ficaram com a impressão de que Rosa Maria (Custódia Gallego) já sabia disso. Maria de Fátima diz aos filhos para não contarem ainda nada a Sammy, ficando aflita por eles lhe dizerem que ele já sabe. Leumi (Cassiano Carneiro) ouve tudo atónito.

Terra Forte

01:58

Terra Forte: A reação inesperada de Sammy ao saber que é pai de Rosinha

Terra Forte
Ontem
02:34

Maria de Fátima fica a saber que Rosinha e Sammy são filha e pai

Terra Forte
Ontem
02:43

A única prova que pode afastar Marcus de casa desapareceu

Terra Forte
Ontem
02:36

Terra Forte- Flor e António estão furiosos com Carla: «És uma egoísta»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Ontem
1

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Ontem
2

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Ontem
3

Laura Figueiredo

seg, 19 jan
4

Catarina Gouveia e a família

ter, 3 fev
5

Anabela Moreira

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
ter, 3 fev

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

ter, 3 fev

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

ter, 3 fev

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
ter, 3 fev
FORA DO ECRÃ

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Ontem

Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Ontem

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Ontem

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Ontem

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Ontem

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã