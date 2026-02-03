Terra Forte: É hora de agir! Susette toma uma decisão contra Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) diz a Susette (Inês Faria) que Flor (Benedita Pereira) não se desmanchou com António (João Catarré) e José (Paulo Calaatré) sobre estar a trabalhar como empregada, sendo óbvio que Maria de Fátima (Rita Pereira) está a chantageá-la. Susette pede a Leumi que lhe mande os vídeos que fez de Flor para os mandar já para Delfina para exporem o que Maria de Fátima (Rita Pereira) anda a fazer à irmã.