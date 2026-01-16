Terra Forte

Terra Forte: Eis o plano de Susette para Flor e Sammy caírem numa armadilha

  • Há 1h e 30min
Terra Forte: Eis o plano de Susette para Flor e Sammy caírem numa armadilha - TVI
Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) conta a Leumi (Cassiano Carneiro) que lançou na carta a suspeita a Maria de Fátima (Rita Pereira) de Flor (Benedita Pereira) querer ficar com Sammy, insistindo estar ali a hipótese de derrubarem de vez Maria de Fátima. Susette insinua que os seus planos agora passam por Sammy (José Fidalgo) ir ter com Flor (Benedita Pereira) ao quarto, aproveitando António (João Catarré) estar fora.

