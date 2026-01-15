Terra Forte- Em lágrimas, Glória fala de Marcus: «É conflituoso, egoísta, violento...»

Terra Forte

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) lastima-se a Sónia (Mafalda Tavares) que nunca teve coragem de assumir tudo com Marcus (Vitor Hugo) por que não queria com isso acabar com o casamento de Vivi (Sofia Nicholson), tendo vivida presa naquele dilema durante anos. Glória abraça Sónia a agradecer-lhe por a compreender. Álvaro (José Wallenstein) também olha grato para Sónia. Delfina faz má cara por ver a neta com Glória. Rufino (Vitor Norte) diz a Sónia achar que Delfina já andou a espalhar o que aconteceu ali.

