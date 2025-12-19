Terra Forte: Em lágrimas, Maria de Fátima abre o coração a Sammy e acaba num 'farrapo'

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) decide dizer a Maria de Fátima (Rita Pereira) que sempre foi apaixonado por Flor (Benedita Pereira), dizendo que o casamento deles somente aconteceu por ambos estarem carentes com a sua perda. Maria de Fátima diz-lhe arrasada que da sua parte isso não é verdade por ter gostado dele desde a primeira vez que o viu, recriminando-o por afinal nunca ter percebido isso. Maria de Fátima vai-se embora magoada, deixando Sammy constrangido.