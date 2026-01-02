Terra Forte

Terra Forte: Escondida dos filhos, Vivi ouve aquilo que não queria

  • Há 3h e 32min
Terra Forte: Escondida dos filhos, Vivi ouve aquilo que não queria - TVI
Em «Terra Forte», Jennifer (Bárbara Meirelles) pergunta a Armando (Ricardo Carriço) quanto tempo os filhos de Vivi (Sofia Nicholson) vão ficar ali em casa, dizendo que Cecília (Sofia Nicholson) tem de andar escondida enquanto eles lá estão. Armando não lhe sabe responder. Armando conta a Jennifer que os jovens descobriram que Marcus (Vítor Hugo) andava há dez anos com a melhor amiga da mãe, e por isso ele expulsou-os de casa. Vivi esboça ar de absoluto choque com o que ouviu.

