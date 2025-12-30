Terra Forte

Terra Forte: Eva e Babi arrasam Glória com provas do caso com Marcus

  • Há 2h e 54min
Terra Forte: Eva e Babi arrasam Glória com provas do caso com Marcus - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Eva (Josefine Winkler) e Babi (Melissa Matos) dizem terem diverso material que prova que Glória (Maria João Pinho) e Marcus (Vítor Hugo) são amantes, desde vídeos deles juntos, até fotografias e mensagens trocadas entre eles. Glória não aguenta mais e sai disparada a chorar. Álvaro (José Wallenstein) vai atrás dela, muito preocupado. Rufino (Vítor Norte) pensa excitado em Glória, pedindo às jovens que lhe mandem os vídeos e fotografias dela. Sónia (Mafalda Tavares) olha-o reprovadora.

Terra Forte

03:53

Marcus expulsa os filhos de casa com arma: «Não criei filho para morder a minha mão»

Terra Forte
Ontem
01:18

Sammy assume sobre Flor: «Ainda não desisti dela»

Terra Forte
Ontem
02:37

Terra Forte: Susette e Leumi estão em choque com atitude de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
01:57

Babi expõe Glória: «É amante do meu pai há mais de 10 anos»

Terra Forte
Ontem

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Terra Forte
Ontem

Bomba em «Terra Forte»: Delfina descobre que Flor renunciou a herança

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

seg, 29 dez
1

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

sáb, 22 fev
2

«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente

Ontem
3

Laura Figueiredo

ter, 23 dez
4

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

seg, 29 dez
5

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Terra Forte
Ontem

Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado

Amor à Prova
seg, 29 dez

«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente

Ontem

«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

Ontem

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Terra Forte
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025

A Protegida
Ontem

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Terra Forte
Ontem

Maria Botelho Moniz derrete corações com experiência que o filho jamais esquecerá

Ontem

«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente

Ontem

«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

Ontem

Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível

Ontem
Mais Fora do Ecrã