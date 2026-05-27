Terra Forte: Flor assume que gostava de querer viver com dois maridos

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confessa a Rosa Maria (Custódia Gallego) que está profundamente dividida, incapaz de escolher entre Sammy (José Fidalgo) e António (João Catarré). Flor confessa a Rosa Maria que nunca teria casado com Sammy se soubesse que António iria regressar, mas também não quer que ele se sinta uma segunda opção, pois ama-os a ambos. Rosa Maria aconselha a filha a dar tempo ao tempo.