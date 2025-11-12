Terra Forte- Flor decide: «Vai deixar de ser assim que eu recuperar parte do que é meu»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) fica surpresa por descobrir agora que Rosa Maria (Custódia Gallego) não vive ali na mansão desde que descobriu o que Manuel (António Capelo) tinha feito à família de Sammy (José Fidalgo), com Flor a anunciar ir mesmo aceitar a proposta de Maria de Fátima (Rita Pereira) de lhe dar metade de tudo para também ajudar a mãe. Maria de Fátima e Cobra (Ricardo Burgos) esboçam ar tenso.