Terra Forte

Terra Forte- Flor decide: «Vai deixar de ser assim que eu recuperar parte do que é meu»

  • Há 3h e 1min
Terra Forte- Flor decide: «Vai deixar de ser assim que eu recuperar parte do que é meu» - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) fica surpresa por descobrir agora que Rosa Maria (Custódia Gallego) não vive ali na mansão desde que descobriu o que Manuel (António Capelo) tinha feito à família de Sammy (José Fidalgo), com Flor a anunciar ir mesmo aceitar a proposta de Maria de Fátima (Rita Pereira) de lhe dar metade de tudo para também ajudar a mãe. Maria de Fátima e Cobra (Ricardo Burgos) esboçam ar tenso.

Terra Forte

01:45

Terra Forte: Babi envolve-se com o maior inimigo do pai?

Terra Forte
Ontem
02:34

Terra Forte: Rosinha fica petrificada ao olhar para Cobra

Terra Forte
Ontem
02:24

Terra Forte- Sammy atira a Maria de Fátima: «Se eu sou chato, tu és uma mentirosa»

Terra Forte
Ontem
01:00

Terra Forte: Rosinha aceita deixar Dudu em troca do luxo

Terra Forte
Ontem

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Carne estufada ou guisada rija? Descubra o truque infalível para a deixar tenra e saborosa

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Terra Forte
qui, 30 out
2

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Ontem
3

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Ontem
4

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Ontem

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Ontem

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Ontem

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Ontem

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Ontem

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Ontem

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Ontem

«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial

Ontem

Último episódio de 'Ninguém Como Tu': A resposta a «Quem matou o António?» já faz 20 anos

Ontem
Mais Fora do Ecrã