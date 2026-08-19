Terra Forte: Flor desconfia de Sammy e pergunta-lhe se existe outra mulher

Em Terra Forte, Flor (Benedita Pereira) critica Sammy (José Fidalgo) por ter ido sem ela contar aos filhos que se iam separar. Sammy (José Fidalgo) responde-lhe à letra que foi ela quem tomou aquela decisão, tendo cada vez mais a convicção que ela pretende voltar para António (João Catarré). Sammy (José Fidalgo) diz frio a Flor (Benedita Pereira) que agora só falta decidir quando ela vai sair de casa. Flor (Benedita Pereira) olha-o chocada.