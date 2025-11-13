Terra Forte- Flor é expulsa: «A vossa estadia nesta casa acabou. Podem ir embora»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) cada vez mais achar que ela sempre quis ficar com tudo que era seu, incluindo nesse leque Sammy (José Fidalgo). Maria de Fátima riposta que se quisesse, até com António (João Catarré) ficava, todos a olham chocados. Maria de Fátima diz não querer mais aquelas discussões na sua casa, pedindo a Flor e António que se vão embora.