Terra Forte

Terra Forte: Flor e Maria de Fátima trocam fortes acusações e acabam à luta

  • Há 3h e 17min
Terra Forte: Flor e Maria de Fátima trocam fortes acusações e acabam à luta - TVI
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confronta Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer-lhe já ter percebido que ela é uma pessoa maquiavélica que só pensa em si própria, cada vez pensando mais na hipótese de ter sido ela a atirá-la do cruzeiro para o mar. Maria de Fátima olha-a atónita. As duas mulheres começam a lutar dentro de água. Susette (Inês Faria) sorri animada com aquilo. Leumi (Cassiano Carneiro) corre para dentro de casa, aflito.

