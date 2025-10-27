Terra Forte

Terra Forte: Flor fica um lástima, após visita de Sammy e Rosa Maria

  • Ontem às 23:02
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) olha tensa para Sammy (José Fidalgo) a dizer que continua a amá-la tanto como há vinte anos. António (João Catarré) entra no quarto e expulsa de imediato Sammy dali. António segue com Sammy agarrado para a rua. Sammy pede a Flor que explique quem é ele, mas Flor não consegue dizer palavra. Rosinha (Francisca Salgado) fecha a porta da rua a impor que lhe expliquem o que se está a passar.

