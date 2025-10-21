Terra Forte: Flor foi atirada ao mar e salva por uma baleia e por António

Terra Forte

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) chega mais calma a casa e agradece ao marido tudo o que fez por ela, recordando o episódio de ter sido ele quem a salvou em alto-mar quando caiu do cruzeiro, dizendo que nem ela nem Rosinha (Francisca Salgado) estariam vivas. António (João Catarré) retribui os elogios dizendo que foi graças a ela que a sua vida passou a fazer sentido. Flor recorda como foi atirada ao mar e salva por uma baleia e por António.

