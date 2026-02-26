Terra Forte- Flor implora ajuda a Armando: «Daí a urgência disto tudo»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Armando (Ricardo Carriço) ter vindo pedir-lhe ajuda por Kadu (Vicente Ramirez) lhe ter contado que Marcus (Vitor Hugo) desapareceu depois de ter recebido o dinheiro dos seguros. Armando esboça ar muito desconfiado. Armando diz a Flor que só um regresso de Vivi poderia solucionar todos os problemas daquela família, mas Flor diz saber ser quase impossível que Vivi tenha sobrevivido ao acidente. Armando assente a disfarçar.