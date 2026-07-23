Terra Forte: Flor interrompe momento a sós entre António e Débora

Em «Terra Forte», António (João Catarré) esboça ar apreensivo por Débora (Elisa Volpatto) dizer que Sammy (José Fidalgo) já descobriu que eles se conheciam antes de chegarem a Florianópolis. António diz, ainda apreensivo, que agora todos vão ficar a pensar que ele não voltou antes por estar com ela. Olham-se tensos ao ouvirem Flor (Benedita Pereira) tocar à porta. Flor diz a António que veio ali pedir-lhe desculpa por ter percebido que nunca o viu como prioridade na sua vida; António olha-a emocionado, enquanto Débora, a ouvir tudo, esboça ar apreensivo.