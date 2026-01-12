Terra Forte

Terra Forte: Flor quer contar a Rosinha que Sammy é o seu pai, mas António é contra

  • Ontem às 23:54
Terra Forte: Flor quer contar a Rosinha que Sammy é o seu pai, mas António é contra - TVI
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) assume que vive todos os dias toldada de dúvidas sobre se agiu bem ao fingir a sua morte e em esconder a Sammy (José Fidalgo) que Rosinha (Francisca Salgado) é filha dele. Por seu turno, António (João Catarré) vinca a Flor que sempre teve certezas sobre ela ser a mulher da sua vida, não querendo que Sammy saiba que Rosinha é filha dele por ter receio que depois disso ele tente tudo para voltar para ela. Flor olha-o séria e sai para ir falar com Rosinha.

