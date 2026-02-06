Terra Forte

Terra Forte- Flor quer expulsar Rosinha: «Vai voltar para a mansão, com o pai e a nova madrasta»

  • Há 3h e 47min
Terra Forte- Flor quer expulsar Rosinha: «Vai voltar para a mansão, com o pai e a nova madrasta» - TVI
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) que se cansou de Rosinha (Francisca Salgado) a culpar a ela e António (João Catarré) de não ter podido ter uma vida melhor, sendo por isso que a vai mandar para junto de Sammy (José Fidalgo), esperando que ela aprenda a lição depois de ser maltratada por Maria de Fátima (Rita Pereira). Flor pede a António que diga a Carla (Marina Albuquerque) para levar Rosinha à mansão, visto ter sido por culpa dela que tudo aconteceu.

