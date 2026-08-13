Terra Forte – Flor revela a António: «Eu e o Sammy vamos separar-nos»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) informa António (João Catarré) de que se vai separar de Sammy (José Fidalgo), explicando que lhe conta a decisão para que ele não fique surpreendido quando as filhas falarem com ele sobre o assunto. Flor garante ainda a António que as filhas vão sempre torcer para que os dois fiquem juntos. Magui (Matilde Serrasqueiro) e Rosinha (Francisca Salgado) confirmam a expectativa com os olhares ansiosos, deixando António visivelmente incomodado.