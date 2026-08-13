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Terra Forte

Terra Forte – Flor revela a António: «Eu e o Sammy vamos separar-nos»

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:52
Terra Forte – Flor revela a António: «Eu e o Sammy vamos separar-nos» - TVI
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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) informa António (João Catarré) de que se vai separar de Sammy (José Fidalgo), explicando que lhe conta a decisão para que ele não fique surpreendido quando as filhas falarem com ele sobre o assunto. Flor garante ainda a António que as filhas vão sempre torcer para que os dois fiquem juntos. Magui (Matilde Serrasqueiro) e Rosinha (Francisca Salgado) confirmam a expectativa com os olhares ansiosos, deixando António visivelmente incomodado.

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