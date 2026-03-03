Terra Forte

Terra Forte- Glória ameaça Marcus: «É isso ou chamo a polícia»

  • Há 1h e 42min
Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) insiste com Marcus (Vitor Hugo) ser muito estranho que ele lhe tenha telefonado hoje a dizer ter algo importante para lhe contar no mesmo dia em que a namorada de Armando (Ricardo Carriço) ia sair de casa, achando que ele pode ter feito alguma coisa a Vivi (Sofia Nicholson) para não perder o dinheiro dos seguros. Glória exige a Marcus entrar na roulotte, ou caso contrário chama a polícia.

