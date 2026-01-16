Terra Forte

Terra Forte: Glória recusa apresentar queixa contra Marcus

  • Há 1h e 26min
Terra Forte: Glória recusa apresentar queixa contra Marcus - TVI
Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) fica incrédulo por Glória (Maria João Pinho) dizer não querer apresentar queixa contra Marcus (Vitor Hugo).Rodrigo sai a dizer a Glória para penar melhor no assunto. Glória foge a chorar para não enfrentar mais Álvaro. Sónia (Mafalda Tavares) aconselha Álvaro a ser compreensivo com Glória por ela ter passado por muito ultimamente com a revelação pública de andar com Marcus. Álvaro fica pensativo.

