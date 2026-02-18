Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz a Álvaro (José Wallenstein) ter receio do que Sammy (José Fidalgo) possa descobrir sobre o passado de Maria de Fátima (Rita Pereira) por achar que muitas verdades dolorosas virão à tona. Carla (Marina Albuquerque) sorri satisfeita por eles lhe contarem que Sammy conseguiu que Rosinha (Francisca Salgado) voltasse para casa. Carla sai a sugerir provocadora não os querer interromper. Álvaro insinua a Rosa Maria gostar que se tenham aproximado. Rosa Maria sai atrapalhada. Armando diz a Álvaro precisar de desabafar.
Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?
- Ontem às 23:54