Terra Forte: Homenagem de Maria de Fátima a Vivi e Manul deixa todos incrédulos

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) leva os funcionários até a um mural que está tapado, pedindo de seguida a alguém que fosse próximo de Vivi (Sofia Nicholson) para o destapar. Delfina (Elsa Galvão) voluntaria-se, deixando todos pasmos por saberem que elas não se davam bem. Delfina destapa o mural, que tem uma fotografia gigante de Vivi com Manuel (António Capelo). Todos ficam emocionados, exceto Flor, que olha em censura para Sammy.