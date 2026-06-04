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Terra Forte

Terra Forte: Inesperadamente, Carla fica a saber que José vai sair de casa 

  • Há 3h e 47min
Terra Forte: Inesperadamente, Carla fica a saber que José vai sair de casa  - TVI
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Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) entrega a chave da sua casa a António (João Catarré), saindo para falar com Flor. António diz a Rosinha que não faz sentido ela mudar-se consigo agora, argumentando que tem de focar-se nos estudos. Rosinha segue para dentro inconformada. António promete a Magui que dentro em breve ela também poderá ficar em sua casa com ele. José diz a Magui que vai fazer companhia a António naquela mudança, ficando atrapalhado por Carla ouvir e ficar a olhá-lo séria. José diz a Carla que somente quer fazer um pouco de companhia a António naquela fase, não estando com nenhuma intenção escondida de afastar-se dela. Carla permanece desconfiada. 

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