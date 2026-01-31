Terra Forte: Jennifer assume a culpa do ataque a Marcus para defender Vivi

Em «Terra Forte», Jennifer amarra Marcus (Vitor Hugo), dizendo a Armando (Ricardo Carriço) ser mais seguro para ele fazerem isso. Jennifer diz ao patrão ir fingir que foi ela que o atacou para proteger Vivi (Sofia Nicholson). Marcus desperta, ficando atónito a olhar para ambos. Jennifer diz a Marcus que teve mesmo de amarrá-lo antes que ele matasse Armando. Marcus avisa que vai fazer queixa deles à polícia por agressão, sendo isso que diz aos paramédicos quando eles chegam.