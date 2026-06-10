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Terra Forte

Terra Forte: José dá uma lição a António

  • Há 1h e 57min
Terra Forte: José dá uma lição a António - TVI
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Em «Terra Forte», José (Paulo Calatré) alerta António (João Catarré) que tem mesmo de ter cuidado nos encontros com Débora (Elisa Volpatto) se não quer ficar como o mau da fita na história. António muda a ripostar a José que ele também tem de se preocupar por que ficou sem desculpa para continuar ali e afastar-se de Carla. José diz que não vai ser por isso que não vai desistir de separar-se de Carla (Marina Albuquerque) para ficar com Glória.

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