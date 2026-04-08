Terra Forte- José enfrenta António: «Se não aguenta, o meu filho vai susbtitui-lo»

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) diz a António (João Catarré) que se ele está a pensar em acabar o seu casamento com Flor (Benedita Pereira), que o avise para ele ir já contar a Sammy (José Fidalgo) que ele tem caminho livre para voltar para ela. António fica atónito, com Álvaro ainda a salientar querer que seja Flor (Benedita Pereira) a decidir se quer ficar com Sammy de livre vontade. António fica convencido, saindo disparado para ir para casa.