Na novela «Terra Forte», Jennifer acusa Laura de ter inventando toda aquela história para lucrar com a morte de Armando (Ricardo Carriço), com Laura a defender que foi Armando (Ricardo Carriço) quem quis sempre que ninguém soubesse que tinha tido aquela filha, mostrando a Jennifer as transferências de dinheiro que Armando (Ricardo Carriço) fazia para ela. Jennifer estaca em choque sem argumentos.
Terra Forte: Laura mostra provas da relação com Armando e deixa Jennifer em choque
- TVI Novelas
- Há 1h e 4min