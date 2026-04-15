Terra Forte: Leumi conta toda a verdade a Sammy sobre Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) diz a Sammy (José Condessa) que soube por Adelaide (Lucinda Loureiro) que Maria de Fátima (Rita Pereira) viu nos Terra Forte a possibilidade de ficar bem na vida, tendo feito tudo para seduzir Manuel (António Capelo), e tinha uma inveja inata de Flor (Benedita Pereira), querendo ficar com tudo o que era dela, ele incluído. Sammy fica em choque por Leumi dizer que Adelaide acreditava que tenha sido Maria de Fátima a empurrar Flor do navio para a matar.