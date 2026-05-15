Terra Forte: Leumi vinga-se de Maria de Fátima: «Pessoa insuportável. Ninguém gosta de você»

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) começa a passar o vídeo, com imagens de Maria de Fátima (Rita Pereira) e dela em crianças, falando depois como foi parar à ilha das Flores e deu à luz Rosinha (Francisca Salgado). Flor mostra de seguida mensagens trocadas entre Maria de Fátima e Cobra (Ricardo Burgos), que prova que eram amantes. Vemos de seguida imagens de Adelaide (Lucinda Loureiro), com Leumi (Cassiano Carniro) a revelar que foi ele quem tratou dela depois do acidente, tendo Adelaide fugido para não morrer às mãos da própria filha.